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Совершенствуется боевая подготовка танковых подразделений армии Азербайджана

Совершенствуется боевая подготовка танковых подразделений армии Азербайджана В соответствии с планом подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне танковыми подразделениями армии Азербайджана выполнены различные упражнения по боевой подготовке.
Армия
28 марта 2023 г. 10:29
Совершенствуется боевая подготовка танковых подразделений армии Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне танковыми подразделениями армии Азербайджана выполнены различные упражнения по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Экипажи танков успешно выполнили поставленные задачи по преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, управлению боевыми машинами, уничтожению целей условного противника с места и в движении.

Учения, проводимые в целях повышения знаний, умений и совершенствования боевых навыков военнослужащих, продолжаются.

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Версия на английском языке Azerbaijan improving tank units' combat training 
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun tank bölmələrinin döyüş hazırlığı təkmilləşdirilir"

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