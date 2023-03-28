Совершенствуется боевая подготовка танковых подразделений армии Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне танковыми подразделениями армии Азербайджана выполнены различные упражнения по боевой подготовке.

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне танковыми подразделениями армии Азербайджана выполнены различные упражнения по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Экипажи танков успешно выполнили поставленные задачи по преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, управлению боевыми машинами, уничтожению целей условного противника с места и в движении.

Учения, проводимые в целях повышения знаний, умений и совершенствования боевых навыков военнослужащих, продолжаются.