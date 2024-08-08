Совершенствуется боеспособность механизированных подразделений армии Азербайджана

С механизированными подразделениями сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой в соответствии с планом подготовки на текущий год.

С механизированными подразделениями сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой в соответствии с планом подготовки на текущий год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводимых на общевойсковом полигоне, основное внимание уделяется совершенствованию знаний и навыков экипажей.

"В азербайджанской армии продолжаются меры по поддержанию боеготовности подразделений на высоком уровне и повышению профессионализма личного состава", - заявили в оборонном ведомстве.