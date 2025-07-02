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Сотрудники военной полиции Азербайджана и Грузии встретились в Тбилиси

Сотрудники военной полиции Азербайджана и Грузии встретились в Тбилиси Делегация во главе с начальником Управления военной полиции Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны Азербайджана генерал-майором Эльгюном Алиевым посетила Грузию с визитом.
Армия
2 июля 2025 г. 19:09
Сотрудники военной полиции Азербайджана и Грузии встретились в Тбилиси

Делегация во главе с начальником Управления военной полиции Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны Азербайджана генерал-майором Эльгюном Алиевым посетила Грузию с визитом.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита азербайджанская делегация посетила бюст общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

Затем начальник управления встретился с начальником Департамента военной полиции Министерства обороны Грузии генерал-майором Шалвой Шенгелией.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по проведению совместных учений и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Азербайджанской делегации был представлен брифинг о грузинской военной полиции и основных направлениях ее деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Azərbaycan-Gürcüstan hərbi polis əməkdaşları görüşüb

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