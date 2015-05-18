​Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили воинские части

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Заведующий сектором защиты прав военнослужащих Аппарата омбудсмена Фазаиль Гасанов, сотрудник аппарата и ответственный военнослужащий министерства обороны Эмин Сафаров произвели осмотр ряда подразделений и постов несения боевой вахты на линии соприкосновения войск воинских частей минобороны на территории Бейлаганского, Физулинского, Агджабединского районов и города Лянкяран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

В то же время сотрудники аппарата произвели плановый осмотр в воинских частях Войск гражданской обороны МЧС и внутренних войск МВД в Лянкярани в целях знакомства с бытовыми условиями военнослужащих и обращения с ними. Представители Аппарата омбудсмена остались довольны созданными условиями, качеством питания и лечения.

Сотрудники аппарата провели беседы с личным составом об их правах, деятельности омбудсмена в этом направлении, нынешнем военном законодательстве, воинских уставах, ответили на заданные вопросы.

Они высоко оценили проводимую в республике просветительскую, идеологическую и учебно-воспитательную работу, работу на пути достижения высокого боевого и психологического духа личного персонала, а также усиления чувства патриотизма и преданности Родине.

Командованию воинских частей были даны необходимые рекомендации и вручены учрежденные омбудсменом издания в области прав человека.