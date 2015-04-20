Сотрудники Омбудсменского аппарата посетили воинские части на линии соприкосновения войск

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники Омбудсменского аппарата посетили воинские части.

Как сообщили Report из структуры, заведующий сектором прав военнослужащих Омбудсменского аппарата Фазаиль Гасанов, старший консультант аппарата Мурад Бабаев совместно с ответственным сотрудником министерства обороны Эмином Сафаровым согласно плану побывали в ряде подразделений и постах несения боевой вахты на территории соприкосновения войcк в Бардинском и Тертерском районах.

При проверках не было выявлено случаев несоблюдения военного устава. Сотрудников Омбудсменского аппарата удовлетворили качество питания, созданные для военнослужащих условия, состояние общежитий модульного типа и пр. Присутствующие были проинформированы о своих правах, было отмечено о важности укрепления военно-патриотического духа среди личного персонала.

Военнослужащим также вручили многочисленные издания в области прав человека, командованию дали необходимые поручения.

Здесь были выслушали обращения военнослужащих, им разъяснили права и свободы, коснулись полномочий омбудсмена.