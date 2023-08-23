Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают работу по разминированию освобожденных территорий

Силы специального воинского подразделения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана ускоренными темпами продолжают работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях.

Силы специального воинского подразделения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана ускоренными темпами продолжают работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях.

Как сообщает сотрудник Report, работы проводятся в установленных направлениях, в селах и поселках, а также вблизи водоемов, вдоль водных каналов.

Сотрудники оснащены самым современным оборудованием и получили аккредитацию после участия в международных курсах в данной области.

Кроме того, в работах задействованы приобретенные министерством современные роботы-саперы марки GCS-200 с дистанционным управлением.

К процессу привлечены специально обученные собаки, способные обнаруживать мины и взрывчатые вещества.