Сотрудник военной полиции: Мы уже неделю находимся в Лачыне

Мы уже неделю находимся в Лачыне. Наши подразделения взяли под полный контроль город Лачын, села Забух и Сус.

Мы уже неделю находимся в Лачыне. Наши подразделения взяли под полный контроль город Лачын, села Забух и Сус.

Об этом сообщил Report сотрудник военной полиции Министерства обороны Азербайджана Нурлан Тагиев.

"С первого дня здесь организовано круглосуточное дежурство на вновь созданных стационарных и мобильных постах. Военная полиция следит за режимом пропуска, дисциплиной, соблюдением распорядка дня во время несения службы и боевого дежурства. Мы осуществляем патрулирование контрольно-пропускных пунктов, охраняем объекты, ведем учет техники, въезжающей на территорию, регулируем движение военных машин, а также сопровождаем колонны в целях безопасности", - сказал он.