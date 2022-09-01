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Сотрудник военной полиции: Мы уже неделю находимся в Лачыне

Сотрудник военной полиции: Мы уже неделю находимся в Лачыне Мы уже неделю находимся в Лачыне. Наши подразделения взяли под полный контроль город Лачын, села Забух и Сус.
Армия
1 сентября 2022 г. 11:27
Сотрудник военной полиции: Мы уже неделю находимся в Лачыне

Мы уже неделю находимся в Лачыне. Наши подразделения взяли под полный контроль город Лачын, села Забух и Сус.

Об этом сообщил Report сотрудник военной полиции Министерства обороны Азербайджана Нурлан Тагиев.

"С первого дня здесь организовано круглосуточное дежурство на вновь созданных стационарных и мобильных постах. Военная полиция следит за режимом пропуска, дисциплиной, соблюдением распорядка дня во время несения службы и боевого дежурства. Мы осуществляем патрулирование контрольно-пропускных пунктов, охраняем объекты, ведем учет техники, въезжающей на территорию, регулируем движение военных машин, а также сопровождаем колонны в целях безопасности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Polisin əməkdaşı: "Bir həftədir Laçındayıq"

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