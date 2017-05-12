Сотрудница МВД стала чемпионкой мира

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Прапорщик Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана Гюнай Алиева стала победительницей проходящего в украинском городе Харьков чемпионата мира по Кэмпо Каратэ и Кобудо.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Военнослужащая, занимающаяся каратэ на протяжении 12 лет, является обладательницей первого дана черного пояса по каратэ.

В 2008 году Г.Алиева завоевала титул чемпиона Азии, в 2011 году стала чемпионом в проходящем в Грузии чемпионате Южного Кавказа по кикбоксингу, в том же году завоевала 3 место на чемпионате мира в Украине. В очередной раз она стала чемпионом Европы в 2015 году.