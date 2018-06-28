Состоятся широкомасштабные учения армии Азербайджана с участием около 20 тысяч военнослужащих

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, со 2-го по 6-ое июля пройдут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений Азербайджанской Армии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К учениям будут привлечены до 20.000 личного состава военнослужащих, до 120-и единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.В ходе учений с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.На учениях, которые пройдут в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки, предполагается отработка тактических эпизодов по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных диверсионных действий условного противника.В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение Азербайджанской Армии.