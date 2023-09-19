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Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов Азербайджана и Турции 19 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Каримом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метино
Армия
19 сентября 2023 г. 15:19
Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов Азербайджана и Турции

19 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Каримом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гураком.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались локальные антитеррористические мероприятия, проводимые в Карабахском районе Азербайджана.

Было особо подчеркнуто, что братская Турция сегодня, как и всегда, на стороне Азербайджана.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijan Army holds telephone conversation with his Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin Baş Qərargah rəisləri telefonla danışıb, antiterror tədbirləri müzakirə olunub

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