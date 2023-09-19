Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов Азербайджана и Турции

19 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Каримом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метино

19 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Каримом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гураком.



Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.



В ходе телефонного разговора обсуждались локальные антитеррористические мероприятия, проводимые в Карабахском районе Азербайджана.



Было особо подчеркнуто, что братская Турция сегодня, как и всегда, на стороне Азербайджана.