Состоялся телефонный разговор министров обороны Азербайджана и Турции

12 января состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Об этом сообщили Report в министерстве обороны.
Х.Акар выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации, совершенной армянскими вооруженными силами 11 января в направлении Кяльбаджарского района азербайджано-армянской границы.
Глава турецкого оборонного ведомства в очередной раз выразил поддержку азербайджанской стороне, отстаивающей свою правую позицию.