О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся телефонный разговор министров обороны Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор министров обороны Азербайджана и Турции 12 января состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Армия
12 января 2022 г. 12:34
Состоялся телефонный разговор министров обороны Азербайджана и Турции

12 января состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

Х.Акар выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате провокации, совершенной армянскими вооруженными силами 11 января в направлении Кяльбаджарского района азербайджано-армянской границы.

Глава турецкого оборонного ведомства в очередной раз выразил поддержку азербайджанской стороне, отстаивающей свою правую позицию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish defense ministers hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub

Самое важное

Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
11 января 2022 г. 20:59
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
11 января 2022 г. 20:36
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
11 января 2022 г. 20:16
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
10 января 2022 г. 15:27
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
10 января 2022 г. 11:16
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
10 января 2022 г. 08:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi