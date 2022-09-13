Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал коллегу о боестолкновениях, произошедших в результате широкомасштабной провокации армянской стороны на азербайджано-армянской государственной границе в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, и отметил, что действия противоположной стороны были решительно пресечены.

Х.Акар в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокации, совершенной ВС Армении, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он особо отметил, что Турция, как и всегда, сегодня находится рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора министры провели подробный обмен мнениями по сложившейся ситуации.