Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал коллегу о боестолкновениях, произошедших в результате широкомасштабной провокации армянской стороны на азербайджано-армянской государственной границе в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, и отметил, что действия противоположной стороны были решительно пресечены.
Х.Акар в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокации, совершенной ВС Армении, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он особо отметил, что Турция, как и всегда, сегодня находится рядом с Азербайджаном.
В ходе телефонного разговора министры провели подробный обмен мнениями по сложившейся ситуации.