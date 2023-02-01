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Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Израиля

Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Израиля 1 февраля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
Армия
1 февраля 2023 г. 11:14
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Израиля

1 февраля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Об этом Report cообщили в министерстве обороны.

Отметив, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, Й.Галант выразил удовлетворение сложившимся двусторонним сотрудничеством.

Генерал-полковник З.Гасанов поздравил Й.Галанта с назначением на должность министра обороны Израиля и выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в военной сфере.

В ходе телефонного разговора стороны решительно осудили совершённые террористические акты, обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы военно-технического сотрудничества.

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Версия на английском языке Defense Ministers of Azerbaijan and Israel hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənovla İsrailin yeni müdafiə naziri arasında telefon danışığı olub

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