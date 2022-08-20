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Состоялся последний этап конкурса "Мастера артиллерийского огня"

Состоялся последний этап конкурса "Мастера артиллерийского огня" В Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся последний этап конкурса "Мастера артиллерийского огня”, в котором участвовали девять стран.
Армия
20 августа 2022 г. 14:16
Состоялся последний этап конкурса Мастера артиллерийского огня

В Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся последний этап конкурса "Мастера артиллерийского огня”, в котором участвовали девять стран.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в эстафете оба состава нашей команды, продемонстрировав профессионализм, справились со всеми поставленными задачами.

Азербайджанские военнослужащие поочередно пересекли полосу препятствий и заминированную территорию, точным огнем из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов поразили намеченные цели.

Наши артиллеристы, успешно завершившие этап, по решению судейской комиссии заняли третье место. Первое и второе места соответственно заняли команды Казахстана и России.

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Версия на английском языке ФотоLast stage of "Masters of Artillery Fire" contest conducted
Версия на азербайджанском языке Фото“Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsinin sonuncu mərhələsi icra olunub

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