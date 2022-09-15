Состоялся очередной телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар провели телефонный разговор.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов подробно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской государственной границе и сказал, что все провокации со стороны вооруженных сил Армении решительно пресечены.

Х.Акар, в свою очередь, подчеркнул, что ВС Турции всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.

В ходе телефонного разговора состоялся подробный обмен мнениями о ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.