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Состоялся четвертый этап конкурса Снайперский рубеж

Состоялся четвертый этап конкурса «Снайперский рубеж»

Проведен четвертый этап конкурса «Снайперский рубеж», который проходит в рамках Армейских международных игр-2019.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно условиям этого этапа, из каждой команды, участвующей в конкурсе, отбираются по два участника и создаются смешанные снайперские пары.

В ходе проведения этапа «Международная дуэль смешанных снайперских пар» азербайджанские снайперы, соревнующиеся вместе со снайперами из команд Киргизии и Монголии, заняли второе и третье места соответственно.

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