Состоялся брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В Казахстане прошел брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Международных армейских игр – 2021"

В Казахстане прошел брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Международных армейских игр – 2021".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Участникам брифинга рассказали о правилах безопасности, особенностях соревнований и условиях их проведения, а также проинформировали об инфраструктуре и материально-технической базе полигона.

Отметим, что соревнования стартуют 25 августа. Армию Азербайджана представляют 22 военнослужащих.