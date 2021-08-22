Состоялся брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В Казахстане прошел брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Международных армейских игр – 2021".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Участникам брифинга рассказали о правилах безопасности, особенностях соревнований и условиях их проведения, а также проинформировали об инфраструктуре и материально-технической базе полигона.
Отметим, что соревнования стартуют 25 августа. Армию Азербайджана представляют 22 военнослужащих.