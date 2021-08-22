О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня"

Состоялся брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня" В Казахстане прошел брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Международных армейских игр – 2021"
Армия
22 августа 2021 г. 14:37
Состоялся брифинг для участников конкурса Мастера артиллерийского огня

В Казахстане прошел брифинг для участников конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Международных армейских игр – 2021".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Участникам брифинга рассказали о правилах безопасности, особенностях соревнований и условиях их проведения, а также проинформировали об инфраструктуре и материально-технической базе полигона.

Отметим, что соревнования стартуют 25 августа. Армию Азербайджана представляют 22 военнослужащих.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Artilleriya atəşinin ustaları” beynəlxalq müsabiqəsinin iştirakçıları üçün brifinq keçirilib

Самое читаемое

Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
18 августа 2021 г. 07:05
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Карабах одержал победу над Абердином
Фото"Карабах" одержал победу над "Абердином"
19 августа 2021 г. 22:05
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
19 августа 2021 г. 15:20
Российский эксперт: Зангезурский коридор позволит улучшить логистику на Южном Кавказе
Российский эксперт: Зангезурский коридор позволит улучшить логистику на Южном Кавказе
19 августа 2021 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi