В Баку прошло заседание судей конкурса "Кубок моря"

8 августа прошло организационное заседание по формированию судейской комиссии конкурса "Кубок моря", который пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках "Армейских международных игр-2022".

8 августа прошло организационное заседание по формированию судейской комиссии конкурса "Кубок моря", который пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках "Армейских международных игр-2022".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятии с участием представителей стран-участниц были заслушаны предложения по организационным вопросам, уточнены состав судейства и сроки проведения осмотров мест выполнения эпизодов конкурса.

Судьи конкурса также обсудили положения нормативных документов, порядок начисления призовых и штрафных баллов.

Конкурс "Кубок моря" с участием военных моряков Азербайджана, России, Ирана и Казахстана пройдет с 13 по 27 августа нынешнего года.