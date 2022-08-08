В Баку прошло заседание судей конкурса "Кубок моря"

8 августа прошло организационное заседание по формированию судейской комиссии конкурса "Кубок моря", который пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках "Армейских международных игр-2022".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На мероприятии с участием представителей стран-участниц были заслушаны предложения по организационным вопросам, уточнены состав судейства и сроки проведения осмотров мест выполнения эпизодов конкурса.
Судьи конкурса также обсудили положения нормативных документов, порядок начисления призовых и штрафных баллов.
Конкурс "Кубок моря" с участием военных моряков Азербайджана, России, Ирана и Казахстана пройдет с 13 по 27 августа нынешнего года.