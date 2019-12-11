11 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание Коллегии министерства обороны по итогам готовности азербайджанской армии в 2019-м учебном году.

Как сообщили Report в министерстве обороны, вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность страны.

Заместитель министра обороны – командующий отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Керем Мустафаев выступил на заседании с докладом о реформах, проведенных в текущем году по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в сфере армейского строительства, боевой деятельности, оснащения вооружением и военной техникой, материально-технического и медицинского обеспечения азербайджанской армии, кадровых реформах, боевой и морально-психологической подготовке личного состава, улучшении социально-бытовых условий военнослужащих, а также достигнутых результатах.

На заседании коллегии, проведенном с участием руководящего состава министерства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений, а также должностных офицеров, с итоговым докладом об итогах служебной и боевой деятельности в 2019-м году и предстоящих основных задачах в 2020-м учебном году выступил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр обороны, особо отметив оценку, данную президентом Азербайджанской Республики, господином Ильхамом Алиевым азербайджанской армии, а также его внимание и заботу, рассказал об успехах, достигнутых под руководством Верховного главнокомандующего за последние годы.

Генерал-полковник З.Гасанов, проанализировав проведенные в текущем году мероприятия, довел до внимания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны, дал соответствующие поручения командно-начальствующему составу в связи с выполнением основных задач, стоящих перед Армией в 2020-м году.

Согласно приказу министра обороны, военнослужащие, отличившиеся в выполнении задач, стоящих перед азербайджанской армией в 2019-м учебном году, повышении уровня боевой и мобилизационной подготовки, а также укреплении воинской дисциплины, были награждены и им были вручены ценные подарки.

В завершение был обсужден и принят проект решения заседания коллегии.