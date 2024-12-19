Состоялось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

В Анкаре (Турция) состоялось 16-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

В Анкаре (Турция) состоялось 16-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Как сообщили Report в Минобороны, на мероприятии Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра обороны - генеральным директором Агилем Гурбановым.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила мавзолей-могилу "Аныткабир" основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, возложила венок на могилу и почтила его светлую память.

Азербайджанскую делегацию сопровождали сотрудники посольства и аппарата военного атташе нашей страны в Турции.

Генеральный директор А.Гурбанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

На встречах было особо отмечено положительное влияние дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией на двустороннее военное сотрудничество, выражена уверенность в том, что двустороннее взаимодействие и впредь будет развиваться.

В ходе визита были проведены широкие дискуссии о перспективах и направлениях развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем состоялась церемония открытия заседания Военного диалога высокого уровня с участием делегаций, были проведены заседания рабочих подгрупп.