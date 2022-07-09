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Состоялось открытие новой воинской части на территории Ходжавендского района

Состоялось открытие новой воинской части на территории Ходжавендского района По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоц
Армия
9 июля 2022 г. 10:40
Состоялось открытие новой воинской части на территории Ходжавендского района

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства и глава Исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов в день Гурбан байрамы приняли участие в открытии новой воинской части на территории Ходжавендского района.

Были осмотрены штаб, столовая, медпункт, солдатская казарма, автопарк, склады различного назначения и другие объекты инфраструктуры на территории военного городка, построенного в целях организации боевой подготовки и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения бытовых условий личного состава.

Министру обороны было доложено о том, что все служебные помещения оснащены кондиционерами, мебелью, санитарными узлами современного типа, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

После осмотра воинской части министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий личного состава.

Затем личному составу была представлена концертная программа по случаю Гурбан байрамы.

Выступив перед личным составом, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что на открытии новой воинской части коммандос в Кяльбаджаре Верховный главнокомандующий вновь высоко оценил заслуги Азербайджанской армии. Подчеркнув важность выполнения всех поставленных задач, оправдав тем самым доверие, оказанное руководством страны, министр поздравил личный состав с вводом в эксплуатацию новой воинской части и праздником Гурбан, пожелал успехов в службе.

В заключение министр обороны генерал-полковник З.Гасанов и глава Исполнительной власти Ходжавендского района Э.Гусейнов посадили на территории воинской части вечнозеленые деревья-долгожители, олицетворяющие собой единство армии и народа.

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Версия на английском языке ФотоNew military unit opened in Azerbaijan's liberated Khojavand district
Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənddə Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi hissəsi istifadəyə verilib

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