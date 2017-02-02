Состоялось открытие нового военного городка в прифронтовой зоне

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается осуществление комплексных мероприятий с целью повышения уровня боеготовности армии и улучшения социально-бытовых условий военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, 1 февраля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, принимая участие в открытии очередного нового военного городка, построенного в прифронтовой зоне, ознакомились со штабом, солдатскими казармами, столовой, медпунктом, клубом, банно-прачечным, котельным комплексом, плацем и другими объектами.

Территории военного городка, строительство которого было начато в июне 2014 года, составляет 35 га. Здание штаба воинской части было построено на современном уровне. Здесь имеются помещения для дежурного по части, отдыха, гостей и другие служебные помещения.

С целью размещения личного состава построены 9 солдатских казарм, состоящих из спальных, бытовых и служебных частей. Здесь обустроены идеологические, канцелярские и другие административные комнаты.

Для семейных и неженатых военнослужащих построено 5 двух- и трехкомнатных жилых домов с ремонтом и подведенными к зданиям коммуникационными линиями. Квартиры комплектованы мебелью, необходимым инвентарем и телевизором.

С целью медицинского обслуживания военнослужащих построен также оснащенный современным оборудованием медицинский пункт для 30 человек.

Для полноценного питания личного состава сдана в эксплуатацию большая столовая, имеющая кухонное и хозяйственное помещение, а также продовольственные и вещевые склады. В столовом комплексе также функционирует пекарный и кондитерский цех.

Для организации и ведения караульной службы в воинской части имеется караульное помещение.

В военном городке функционирует оснащенный современным оборудованием банно-прачечный, котельный комплекс. Также сданы в эксплуатацию одна паровая котельная и две трансформаторные подстанции. На территории созданы 2 водохранилища, каждое из которых имеет объем 500 кубометров воды.

Кроме этого, на территории воинской части сданы в эксплуатацию клуб, вмещающий 600 человек и спортивный городок.

После ознакомления с условиями, созданными в военном городке, руководство министерства обороны пообедало вместе с личным составом.