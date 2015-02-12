Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку состоялось открытие нового административного здания Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу. Как сообщает Report, принявший участие в открытии здания начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов заявил, что Азербайджан стремительно развивается в плане экономики, что непосредственно отражается на военных структурах республики. "Глава государства держит вопрос развития вооруженных сил страны в центре внимания", - отметил А. Рагимов.

По его словам, на данный момент новое административное здание госслужбы строится в Агсуинском районе, а в Сумгаите и Газахском районе были сданы административные здания после капитального ремонта. На данный момент идет строительство новых зданий управления в 10 районах республики.

Открывшееся сегодня в Низаминском районе Баку административное здание Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу расположено на 6 сотках. На трех этажах здания размещены 28 служебных помещений, дежурная часть, зал совещаний, конференц-зал, выделена специальная комната для врачей военной медицинской комиссии.