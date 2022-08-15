Состоялось открытие конкурса "Кубок моря" в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
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На церемонии открытия командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров поприветствовал гостей и пожелал успехов всем командам.
"Основной целью конкурса является повышение боеготовности личного состава вооруженных сил стран-участниц, обмен опытом и создание дружеских отношений между военнослужащими", - сказал он.
Соревнование "Кубок моря" проходит в следующие три этапа:
1. Артиллерийские стрельбы
2. Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка
3. Морская подготовка