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Состоялось открытие конкурса "Кубок моря"

Состоялось открытие конкурса "Кубок моря" Состоялось открытие конкурса "Кубок моря" в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.\
Армия
15 августа 2022 г. 20:04
Состоялось открытие конкурса Кубок моря

Состоялось открытие конкурса "Кубок моря" в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщает Report, в соревнованиях принимают участие 4 команды - Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

На церемонии открытия командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров поприветствовал гостей и пожелал успехов всем командам.

"Основной целью конкурса является повышение боеготовности личного состава вооруженных сил стран-участниц, обмен опытом и создание дружеских отношений между военнослужащими", - сказал он.

Соревнование "Кубок моря" проходит в следующие три этапа:

1. Артиллерийские стрельбы

2. Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка

3. Морская подготовка

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dəniz kuboku” müsabiqəsinin açılışı keçirilib

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