Состоялось открытие конкурса "Кубок моря"

Состоялось открытие конкурса "Кубок моря" в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.\

Состоялось открытие конкурса "Кубок моря" в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщает Report , в соревнованиях принимают участие 4 команды - Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

На церемонии открытия командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров поприветствовал гостей и пожелал успехов всем командам.

"Основной целью конкурса является повышение боеготовности личного состава вооруженных сил стран-участниц, обмен опытом и создание дружеских отношений между военнослужащими", - сказал он.

Соревнование "Кубок моря" проходит в следующие три этапа:

1. Артиллерийские стрельбы

2. Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка

3. Морская подготовка