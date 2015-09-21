Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева относительно повышения уровня подготовки Военно-воздушных сил состоялось открытие Центра подготовки военных пилотов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Присутствующий на открытии нового центра министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с тренажерным центром подготовки экипажей вертолетов Mi-35, с установленными тренажерами для парашютистов-десантников, побывал в лаборатории и пр.

Закир Гасанов осмотрел новый ангар, построенный для ремонта и оказания технических услуг боевым вертолетам.

Министр обороны ознакомился с созданной для семейных военнослужащих инфраструктурой, строительными работами, проводимыми в строящихся для них трех современных зданиях, в каждом из которых будет по 50 квартир. З.Гасанов дал соответствующие поручения относительно завершения строительства в кратчайшие сроки.