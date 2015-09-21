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    ​Состоялось открытие Центра подготовки военных пилотов

    Закир Гасанов осмотрел новый ангар, построенный для ремонта и оказания технических услуг боевым вертолетам

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева относительно повышения уровня подготовки Военно-воздушных сил состоялось открытие Центра подготовки военных пилотов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Присутствующий на открытии нового центра министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с тренажерным центром подготовки экипажей вертолетов Mi-35, с установленными тренажерами для парашютистов-десантников, побывал в лаборатории и пр.

    Закир Гасанов осмотрел новый ангар, построенный для ремонта и оказания технических услуг боевым вертолетам.

    Министр обороны ознакомился с созданной для семейных военнослужащих инфраструктурой, строительными работами, проводимыми в строящихся для них трех современных зданиях, в каждом из которых будет по 50 квартир. З.Гасанов дал соответствующие поручения относительно завершения строительства в кратчайшие сроки. 

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