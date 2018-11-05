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    Состоялось открытие Центра управления подразделениями и технического контроля ВВС

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, в рамках модернизации Военно-воздушных сил (ВВС) состоялось открытие Центра управления подразделениями и технического контроля.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Принявшие участие в мероприятии министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели пункт боевого управления, узел связи, лабораторию тестирования и ремонта приборов управления, симуляторы, предназначенные для подготовки специалистов по управлению, а также другие служебные и административные помещения.

    Министру обороны было доложено, что центр предназначен для управления полетами разных видов военной авиации, а также обеспечения точного и эффективного выполнения боевых задач.

    Ознакомившись с условиями, созданными в центре, министр обороны дал соответствующие указания командованию ВВС.

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