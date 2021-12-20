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Состоялось открытие административного здания пограничного пункта на дороге Горус-Гафан

Состоялось открытие административного здания пограничного пункта на дороге Горус-Гафан Состоялось открытие нового административного здания погранично-контрольного пункта "Эйвазлы" Государственной пограничной службы на территории Губадлинского района.
Армия
20 декабря 2021 г. 16:24
Состоялось открытие административного здания пограничного пункта на дороге Горус-Гафан

Состоялось открытие нового административного здания погранично-контрольного пункта "Эйвазлы" Государственной пограничной службы на территории Губадлинского района.

Как сообщает командированный в Губадлы сотрудник Report, пункт оснащен современным оборудованием.

Сотрудник пресс-службы ГПС Рашад Машадиев отметил, что в новом административном здании погранпункта "Эйвазлы" созданы все условия для работы пограничников и таможенников: "В настоящее время мы находимся на пропускном пункте государственной границы, расположенном на автодороге Горус-Гафан в селе Эйвазлы Губадлинского района. Здесь осуществляется регистрация лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, их включение в централизованную электронную систему и осуществление других видов пограничного контроля. Охрана этой территории организована по периметру погранично-боевыми пунктами".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGorus-Qafan yolu üzərində sərhəd postunun yeni inzibati binasının açılışı olub

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