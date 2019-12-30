Состоялось открытие очередной новой воинской части в прифронтовой зоне - ВИДЕО

Находящийся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередной новой воинской части.

Как сообщили Report в министерстве, руководство министерства, посетив новую воинскую часть, осмотрело солдатскую столовую, солдатскую казарму, оружейную и идеологическую комнаты, а также продовольственные и фруктово-овощные склады.

Было сообщено, что в новопостроенной воинской части административные, служебные и рабочие помещения полностью оснащены системой централизованного отопления, линиями электропередачи, водо-, газоснабжения и связи, холодильниками, необходимой мебелью.

На территории проведены работы по благоустройству, посажены различные породы деревьев.

После ознакомления с созданной здесь обстановкой, министр обороны дал соответствующие указания в связи с работами, предстоящими выполнить в сфере улучшения служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.