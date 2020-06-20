​Состоялось открытие новой воинской части ВВС

Заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в церемонии открытия новой воинской части ВВС и ознакомился с условиями, созданными для личного состава.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Генерал-лейтенант Р.Таиров осмотрел здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, классные комнаты, кухню, продовольственный и вещевой склады, котельную, строевой плац, контрольно-пропускной пункт, а также другие служебные и административные объекты.

Было отмечено, что созданные условия окажут положительное влияние на поддержание боевой подготовки личного состава на высоком уровне, а также обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства с целью более надежной защиты воздушного пространства страны.