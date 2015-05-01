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    Состоялось обсуждение по вопросам расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

    Министр обороны Закир Гасанов встретился с начальником штаба Генерального командования жандармерией, генералом корпуса Ибрагимом Яшаром

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой начальником штаба Генерального командования жандармерией, генералом корпуса Ибрагимом Яшаром.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, министр обороны отметил развитие сотрудничества в военной сфере между Азербайджаном и Турцией на основе стратегического партнерства.

    З.Гасанов, коснувшись военно-политической ситуации в регионе, отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт создает основную угрозу стабильности в регионе, и подчеркнул необходимость урегулирования конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права.

    В заключении состоялся диалог по вопросам обмена опытом между странами, расширению сотрудничества в сфере обучения и образования, перспективам сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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