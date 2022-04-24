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Состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала учебного года

Состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала учебного года В N-ской воинской части Сухопутных войск состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала 2022 учебного года.
Армия
24 апреля 2022 г. 12:03
Состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала учебного года

В N-ской воинской части Сухопутных войск состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала 2022 учебного года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

На заседании были заслушаны доклады о проделанной за квартал работе и задачах по основным направлениям, были проанализированы претворяемые в жизнь реформы, текущее состояние боевой подготовки, материально-технического обеспечения, воинской дисциплины и службы войск.

Было отмечено, что за отчетный период в Азербайджанской Армии были проведены различные военные учения, занятия по боевой подготовке, повышена боеспособность войск и уровень профессионализма личного состава. Подчеркивалось, что в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, проведены строительные работы, введены в эксплуатацию новые военные объекты, предприняты важные шаги по улучшению социально-бытовых условий личного состава.

На заседании были даны поручения по планомерному ведению воспитательной работы, дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения.

В заключение до внимания командно-начальствующего состава были доведены указания министра обороны по выполнению предстоящих задач в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также в связи с дальнейшим повышением боевого дежурства и боеспособности войск.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Quru Qoşunlarının döyüş qabiliyyəti artırılıb

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