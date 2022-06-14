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Состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части

Состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части По случаю годовщины создания Н-ской воинской части было проведено мероприятие.
Армия
14 июня 2022 г. 15:24
Состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части

По случаю годовщины создания Н-ской воинской части было проведено мероприятие.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Представитель Министерства обороны генерал-майор Азер Алиев поприветствовал участников и гостей мероприятия. Было отмечено, что со дня своего основания воинской частью были осуществлены успешные боевые операции. Воинская часть достойно справилась с боевыми задачами, поставленными в годы Первой Карабахской и Отечественной войн.

На мероприятии было особо подчеркнуто, что политика общенационального лидера Гейдара Алиева в направлении армейского строительства ныне успешно продолжается президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В заключение была награждена группа военнослужащих, отличившихся на службе и проявивших высокую дисциплинированность, после чего школьники представили участникам мероприятия литературно-художественную композицию.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi hissənin yaradılmasının ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

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