Состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам

14 февраля в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил при поддержке Музея военной истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам.

14 февраля в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил при поддержке Музея военной истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, учебных заведений специального назначения и общественности, ветераны-вертолетчики, принимавшие участие в Первой Карабахской войне.

Мероприятие завершилось концертной программой, представленной коллективом Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.