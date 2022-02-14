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Состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам

Состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам 14 февраля в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил при поддержке Музея военной истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам.
Армия
14 февраля 2022 г. 20:10
Состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам

14 февраля в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил при поддержке Музея военной истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Военно-воздушным силам.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, учебных заведений специального назначения и общественности, ветераны-вертолетчики, принимавшие участие в Первой Карабахской войне.

Мероприятие завершилось концертной программой, представленной коллективом Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

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Версия на английском языке ФотоAir Force Day marked in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Hava Qüvvələrinə həsr olunan tədbir keçirilib

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