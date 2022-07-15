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Состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев

Состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев В Билясуварском районе состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев, старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглу.
Армия
15 июля 2022 г. 14:32
Состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев

В Билясуварском районе состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев, старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглу.

Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица района, представители общественности, сельские старейшины и молодежь.

Присутствующие почтили память шехида.

Выступившие на мероприятии рассказали об отваге старшего лейтенанта Рашада Махмудова и отметили, что его героизм является большой гордостью и примером для всей молодежи.

Отметим, что за героизм Рашад Махмудов был посмертно награжден президентом Ильхамом Алиевым медалью "За отвагу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuz döyüşləri şəhidinin ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib

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