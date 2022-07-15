Состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев

В Билясуварском районе состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев, старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглу.

В Билясуварском районе состоялось мероприятие, посвященное годовщине шехида товузских боев, старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглу.

Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица района, представители общественности, сельские старейшины и молодежь.

Присутствующие почтили память шехида.

Выступившие на мероприятии рассказали об отваге старшего лейтенанта Рашада Махмудова и отметили, что его героизм является большой гордостью и примером для всей молодежи.

Отметим, что за героизм Рашад Махмудов был посмертно награжден президентом Ильхамом Алиевым медалью "За отвагу".