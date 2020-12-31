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Состоялось мероприятие "Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо!"

Состоялось мероприятие "Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо!" В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил состоялось мероприятие под названием «Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо!». Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии приняли участие Министр обороны Азербайджанской
Армия
31 декабря 2020 г. 12:45
Состоялось мероприятие Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо!

В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил состоялось мероприятие под названием "Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо!".

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии приняли участие Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и находящаяся в нашей стране делегация во главе с Министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром.

Официальная часть мероприятия началась с чествования памяти шехидов минутой молчания и исполнения Государственных гимнов обеих стран.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов, приветствуя гостей, отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что оно развивается и укрепляется. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул важность подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Турецкий министр, в свою очередь, выразил удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Турцией и отметил, что сотрудничество будет развиваться и впредь.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайиб Эрдоган, поприветствовав участников мероприятия по телефону, в очередной раз поздравил азербайджанское государство и народ с победой в Отечественной войне.

В завершение гости ознакомились с фотовыставкой, отражающей братство Азербайджана и Турции.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədidir, sarsılmazdır!” tədbiri keçirilib

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