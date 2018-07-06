Состоялось итоговое совещание широкомасштабных учений Азербайджанской армии

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова и с участием руководства министерства, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе ответственных офицеров, проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных учений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Проанализировав итоги учений, прошедших согласно плану, утвержденному Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, которые были проведены на различных полигонах и учебных точках в дневное и ночное время суток, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что войска, скрытно сосредоточившись по основным направлениям ночью успешно провели широкомасштабные наступательные операции.

Министр обороны отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на новый уровень, штабы полностью выполнили поставленные задачи. Подчеркнув важность проведения этих учений, генерал-полковник З.Гасанов довел до участников совещания соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на Азербайджанскую армию.