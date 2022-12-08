Азербайджанский и турецкие генералы обсудили вопросы военного сотрудничества

Находящийся в Турции с визитом ректор Университета национальной обороны министерства обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил братской страны генералом армии Яшаром Гюлером и вторым начальником Генштаба ген

Находящийся в Турции с визитом ректор Университета национальной обороны министерства обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил братской страны генералом армии Яшаром Гюлером и вторым начальником Генштаба генералом армии Сельджуком Байрактароглу.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе встреч были обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и др. сферах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.