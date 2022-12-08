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Азербайджанский и турецкие генералы обсудили вопросы военного сотрудничества

Азербайджанский и турецкие генералы обсудили вопросы военного сотрудничества Находящийся в Турции с визитом ректор Университета национальной обороны министерства обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил братской страны генералом армии Яшаром Гюлером и вторым начальником Генштаба ген
Армия
8 декабря 2022 г. 10:38
Азербайджанский и турецкие генералы обсудили вопросы военного сотрудничества

Находящийся в Турции с визитом ректор Университета национальной обороны министерства обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил братской страны генералом армии Яшаром Гюлером и вторым начальником Генштаба генералом армии Сельджуком Байрактароглу.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе встреч были обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и др. сферах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin generalları görüşüb, hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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