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Состоялись учения ВВС Азербайджана

Состоялись учения ВВС Азербайджана В соответствии с планом боевой подготовки проведены учебные полеты авиационных средств ВВС.
Армия
17 февраля 2022 г. 14:55
Состоялись учения ВВС Азербайджана

В соответствии с планом боевой подготовки проведены учебные полеты авиационных средств ВВС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сценарию самолеты МиГ-29 выполнили задачи по сложному пилотажу и боевым маневрам на малых и средних высотах.

В ходе учений пилоты отработали задачи по определению координат наземных целей условного противника, уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя.

Поставленные на учениях задачи были успешно выполнены, заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani Air Force conducts flight drills
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri MiQ-29 təyyarələri ilə döyüş manevrləri icra edib

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