Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялись штабные переговоры между представителями Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской Республики и Военно-воздушных сил Турецкой Республики. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи, проведенной с участием специалистов, был проведен обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам сотрудничества в военной сфере и в области военного образования, уточнению совместных планов, а также другим направлениям.

Гости посетили также воинские части ВВС Азербайджана.