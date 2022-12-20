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Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции

Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год, состоялись 13-е штабные переговоры между представителями ВВС двух стран.
Армия
20 декабря 2022 г. 10:05
Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год, состоялись 13-е штабные переговоры между представителями ВВС двух стран.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров отметил важность штабных переговоров между двумя братскими странами.

На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, отмечена важность взаимного обмена опытом, проведен обстоятельный обмен мнениями по различным вопросам.

Отметим, что в соответствии с планом делегация братской страны посетит воинские части ВВС.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Azerbaijani and Turkish Air Forces hold staff talks 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri arasında qərargah danışıqları keçirilib

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