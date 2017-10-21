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    Состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Италии

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Согласно "Плану двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Итальянской Республики на 2017 год", в Баку состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Италии.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами. Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в области военного образования и обучения, а также вопросах региональной безопасности.

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