Состоялись сборы с участием офицеров по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Сухопутных войсках состоялись сборы с участием офицеров по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению.

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Сухопутных войсках состоялись сборы с участием офицеров по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На сборах были проведены широкие обсуждения задач, стоящих перед офицерами по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению в повышении дисциплины в азербайджанской армии, укреплении боевого духа и патриотизма военнослужащих. Было отмечено, что большую значимость в этой области представляет привитие личному составу национально-духовных ценностей, изучение боевого пути, пройденного историческими личностями, выдающимися полководцами и шехидами.

На сборах было отмечено, что цикл мероприятий, которые состоятся в азербайджанской армии в соответствии с распоряжением президента Азербайджана "Об объявлении 2023 года "Годом Гейдара Алиева" сыграет важную роль в дальнейшем укреплении боевого духа личного состава. До соответствующих должностных лиц были доведены указания министра обороны о высококачественном ведении идеологической работы и деятельности в направлении морально-психологического обеспечения.

Затем до сведения участников сборов была доведена важность правильной организации агитационно-пропагандистской работы, планировки мобильных пунктов по идеологической работе, мобильных идеологических уголков и кабинетов по идеологической работе в соответствии с требованиями.

В заключение были даны соответствующие рекомендации по обеспечению исполнения решений и приказов руководства министерства обороны, правилам организации и проведения занятий по общественно-политической подготовке и организации взаимодействия между военнослужащими в соответствии с требованиями уставов.