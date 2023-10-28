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Состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводных штурмовиков

Состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводных штурмовиков На одном из общевойсковых полигонов Азербайджанской армии состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводного штурмового спецназа ВМС.
Армия
28 октября 2023 г. 14:43
Состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводных штурмовиков

На одном из общевойсковых полигонов Азербайджанской армии состоялись сборы по воздушно-десантной подготовке подводного штурмового спецназа ВМС.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, на сборах с участием курсантов и инструкторов "Курса подводного штурмового спецназа" были выполнены различные задачи по парашютной подготовке.

Основной целью проведения сборов является совершенствование навыков личного состава по выполнению прыжков с парашютом, а также дальнейшее повышение уровня боевой и специальной подготовки.

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Версия на английском языке Underwater attack special forces’ airborne training sessions held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sualtı hücum xüsusi təyinatlıları təlim keçirib

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