Состоялись проводы военных моряков Азербайджана, которые примут участие в конкурсе "Кубок моря"

Военнослужащие ВМС Азербайджана, которые примут участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках Международных Армейских Игр-2021, отбыли в иранский город Энзели.

Военнослужащие ВМС Азербайджана, которые примут участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках Международных Армейских Игр-2021, отбыли в иранский город Энзели.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан на конкурсе представят сторожевые корабли G-122 и G-124.

Отметим, что военнослужащие Азербайджанской Армии примут участие в соревнованиях «Танковый биатлон» (Россия), «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан), «Кубок моря» (Иран) и «Армия культуры» (Россия), которые состоятся в рамках Международных Армейских Игр-2021, стартующих 22 августа.