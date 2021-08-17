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Состоялись проводы военных моряков Азербайджана, которые примут участие в конкурсе "Кубок моря"

Состоялись проводы военных моряков Азербайджана, которые примут участие в конкурсе "Кубок моря" Военнослужащие ВМС Азербайджана, которые примут участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках Международных Армейских Игр-2021, отбыли в иранский город Энзели.
Армия
17 августа 2021 г. 12:14
Состоялись проводы военных моряков Азербайджана, которые примут участие в конкурсе Кубок моря

Военнослужащие ВМС Азербайджана, которые примут участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках Международных Армейских Игр-2021, отбыли в иранский город Энзели.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан на конкурсе представят сторожевые корабли G-122 и G-124.

Отметим, что военнослужащие Азербайджанской Армии примут участие в соревнованиях «Танковый биатлон» (Россия), «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан), «Кубок моря» (Иран) и «Армия культуры» (Россия), которые состоятся в рамках Международных Армейских Игр-2021, стартующих 22 августа.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Dəniz Kuboku” müsabiqəsində iştirak edəcək hərbi dənizçilər yola salınıb

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