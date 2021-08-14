Состоялись похороны погибших в Кельбаджаре офицеров

Похоронен лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу, погибший в Кельбаджаре в результате дорожно-транспортного происшествия.

Похоронен погибший в результате дорожно-транспортного происшествия в Кельбаджарском районе военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустегим оглу.

Как сообщает Report, церемония прощания с погибшим прошла в селе Гюловшя Евлахского района.

В церемонии приняли участие родные и близкие офицера, его сослуживцы, представители общественности и жители района.

После церемонии прощания А.Джафаров похоронен на кладбище села Гюловшя.

15:00

Похоронен лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу, погибший в Кельбаджаре в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает западный центр Report, церемония прощания с военнослужащим прошла в городе Мингячевир, где проживает его семья. В церемонии приняли участие родные и близкие офицера, представители общественности и жители города.

После церемонии прощания Эльдар Гасанли был похоронен на кладбище села Салахлы Евлахского района.

Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Перевернулся военный грузовик, в результате чего погибли военнослужащие азербайджанской армии - лейтенант Гасанли Эльдар Мушвиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустегим оглу.