Состоялись похороны погибших в Кельбаджаре офицеров

Похоронен погибший в результате дорожно-транспортного происшествия в Кельбаджарском районе военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустегим оглу.
Как сообщает Report, церемония прощания с погибшим прошла в селе Гюловшя Евлахского района.
В церемонии приняли участие родные и близкие офицера, его сослуживцы, представители общественности и жители района.
После церемонии прощания А.Джафаров похоронен на кладбище села Гюловшя.
Похоронен лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу, погибший в Кельбаджаре в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает западный центр Report, церемония прощания с военнослужащим прошла в городе Мингячевир, где проживает его семья. В церемонии приняли участие родные и близкие офицера, представители общественности и жители города.
После церемонии прощания Эльдар Гасанли был похоронен на кладбище села Салахлы Евлахского района.
Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Перевернулся военный грузовик, в результате чего погибли военнослужащие азербайджанской армии - лейтенант Гасанли Эльдар Мушвиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустегим оглу.