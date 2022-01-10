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Состоялись первые в новом учебном году учебно-тренировочные занятия коммандос

Состоялись первые в новом учебном году учебно-тренировочные занятия коммандос Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск состоялись первые в 2022 учебном году учебно-тренировочные занятия.
Армия
10 января 2022 г. 11:09
Состоялись первые в новом учебном году учебно-тренировочные занятия коммандос
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Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск состоялись первые в 2022 учебном году учебно-тренировочные занятия.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В соответствии с планом, на основе разведданных была определена территория готовящейся диверсионной группой условного противника провокации. В целях предотвращения возможных провокаций личный состав покинул пункт постоянной дислокации и двинулся в направлении района оперативного предназначения.

Коммандос окружили и обезвредили диверсионную группу условного противника и приняли меры в рамках норм и принципов международного гуманитарного права в отношении лиц, задержанных во время выполнения задач.

На учениях, проводимых с целью совершенствования тактических навыков личного состава в суровых климатических условиях и на местности с крутым рельефом, а также дальнейшего повышения боеспособности подразделений коммандос, были успешно выполнены все поставленные задачи.

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Версия на английском языке Commandos hold training exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandoları təlim-məşqləri keçirib

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