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Состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии

Состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии В соответствии с "Программой двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2022 год" в Управлении международного военного сотрудничества Министер
Армия
7 сентября 2022 г. 11:40
Состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии

В соответствии с "Программой двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2022 год" в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны были проведены переговоры между соответствующими ведомствами двух стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами, а также по вопросам региональной и международной безопасности.

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Версия на английском языке Bilateral talks held between defense ministries of Azerbaijan and Germany
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Almaniya müdafiə nazirlikləri arasında ikitərəfli danışıqlar aparılıb

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