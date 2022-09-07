Состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии

В соответствии с "Программой двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2022 год" в Управлении международного военного сотрудничества Министер

В соответствии с "Программой двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2022 год" в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны были проведены переговоры между соответствующими ведомствами двух стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами, а также по вопросам региональной и международной безопасности.