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Состоялись церемонии, посвященные светлой памяти шехидов

Состоялись церемонии, посвященные светлой памяти шехидов Состоялись памятные церемонии, посвященные памяти Эльнура Гаджиева и Фарруха Гусейнова, павших в борьбе за освобождение родных земель от оккупации.
Армия
19 ноября 2023 г. 15:17
Состоялись церемонии, посвященные светлой памяти шехидов

Состоялись памятные церемонии, посвященные памяти Эльнура Гаджиева и Фарруха Гусейнова, павших в борьбе за освобождение родных земель от оккупации.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В церемониях приняли участие представители Министерства обороны и общественности, члены семей и родственники шехидов, их боевые товарищи, сотрудники Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Сначала участники церемоний минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность своей Родины. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях рассказали об исторической победе азербайджанской армии под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, а также о примерах героизма и мужества, проявленных храбрыми сыновьями Азербайджана в других успешных боевых операциях.

Затем были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие о жизни и боевом пути шехидов.

Члены семей и родственники шехидов выразили благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное им внимание и заботу, а также за то, что в стране чтят светлую память павших в бою героических сынов азербайджанского народа.

На памятных церемониях прозвучали воспевающие патриотизм и героизм стихи и песни, посвященные азербайджанским шехидам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri keçirilib

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