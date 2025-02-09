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Состоялись церемонии памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана

Состоялись церемонии памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана Состоялись памятные церемонии, посвященные памяти Алиева Асимана Вагиф оглу и Исмаилзаде Заура Низами оглу, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.
Армия
9 февраля 2025 г. 19:08
Состоялись церемонии памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана

Состоялись памятные церемонии, посвященные памяти Алиева Асимана Вагиф оглу и Исмаилзаде Заура Низами оглу, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На церемониях с участием представителей оборонного ведомства, членов семей шехидов, их близких, сокурсников, боевых товарищей и других гостей минутой молчания почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, был исполнен Государственный гимн.

Выступающие рассказали о славном жизненном и боевом пути шехидов, об их интересе к военной профессии, дисциплине и ответственности во время учебы в средней школе и специализированных учебных заведениях.

На церемониях говорили об успешных боевых операциях азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, об исторических победах и примерах героизма и доблести, проявленных отважными сыновьями родины в достижении этих славных побед.

Затем были продемонстрированы фотографии и видеосюжеты, отражающие различные моменты жизни и деятельности шехидов.

Члены семей и близкие шехидов выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу

На памятных церемониях прозвучали стихи, посвященные памяти шехидов, а также музыка, воспевающая патриотизм и героизм.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib

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