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Состоялась жеребьевка конкурса “Кубок моря”

Состоялась жеребьевка конкурса “Кубок моря” Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2021" в городе Энзели Исламской Республики Иран
Армия
22 августа 2021 г. 13:22
Состоялась жеребьевка конкурса “Кубок моря”

Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2021" в городе Энзели Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, по итогам жеребьевки был определен порядок выполнения этапов и эпизодов конкурса соревнующимися командами.

На конкурсе, который стартует 25 августа, военные моряки будут состязаться на этапах "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка" и "Морская подготовка".

Отметим, что Азербайджан на "Кубке моря" представят сторожевые корабли G-122 и G-124.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dəniz kuboku" müsabiqəsinin püşkatma mərasimi keçirilib

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