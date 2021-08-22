Состоялась жеребьевка конкурса “Кубок моря”

Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2021" в городе Энзели Исламской Республики Иран

Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2021" в городе Энзели Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, по итогам жеребьевки был определен порядок выполнения этапов и эпизодов конкурса соревнующимися командами.

На конкурсе, который стартует 25 августа, военные моряки будут состязаться на этапах "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка" и "Морская подготовка".

Отметим, что Азербайджан на "Кубке моря" представят сторожевые корабли G-122 и G-124.